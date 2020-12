Em 7 meses, desemprego no Brasil cresceu 38,6%

O Brasil chegou a 14 milhões de pessoas desocupadas no mês de novembro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que divulgou ontem mais um relatório da Pnad Covid-19.

Desde maio, quando a primeira pesquisa da série foi divulgada, o a taxa de desemprego aumentou em 38,6% – ou quase 4 milhões de pessoas. Com isso, o contingente de pessoas a procura de trabalho no penúltimo mês do ano chegou a 14 milhões.

Já a população ocupada subiu 0,6% entre outubro e novembro, chegando a quase 84,7 milhões de pessoas. Em maio, eram 84,4 milhões de trabalhadores empregados.

Os inativos, no mês passado, eram cerca de 72 milhões, sendo que 24,1 milhões gostariam de trabalhar, mas não buscaram trabalho. Destes, 13,7 milhões justificaram a escolha pela pandemia ou a falta de vagas em sua localidade.

Tendência em 2020, o trabalho remoto – também conhecido como home office – perdeu adeptos. Em maio, eram 8,7 milhões e, com quedas mensais desde então, chegou a 7,3 milhões em novembro – foram 266 mil a menos comparado a outubro.

Outro fator importante na economia brasileira neste ano foi o pagamento do auxílio emergencial. Em julho, auge do programa, 30,2 milhões de domicílios tinham ao menos um beneficiário. No mês passado, número caiu para 28,1 milhões.

A Pnad Covid-19 não podem ser comparada à Pnad Contínua, indicadora oficial do desemprego no país, que em setembro apontava taxa recorde, de 14,6%, igual a 14,1 milhões de pessoas.

Arte/Metro

País aponta saldo positivo de empregos

O relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) aponta a geração de 414,6 mil empregos com carteira assinada no Brasil no mês de novembro. Segundo o Ministério da Economia, foram 1.532.189 contratações, contra 1.117.633 demissões.

O saldo é recorde entre todos os meses da série histórica, que teve início em 1992. Este também foi o quinto mês positivo seguido após quatro meses de quedas.