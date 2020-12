Covid-19: Brasil também proíbe voos do Reino Unido

O Brasil engrossou a lista de países que proibiram voos com origem no Reino Unido em função da descoberta de uma nova variante do coronavírus no país que está provocando um novo surto no país.

O veto ao pouso de aeronaves do Reino Unido está dentro das novas regras para a entrada de estrangeiros ou brasileiros em território nacional como forma de conter o avanço da doença.

As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira e a medida entra em vigor a partir de sexta-feira.

A medida suspendeu também a entrada de estrangeiros cujos voos tenham passagem pelo Reino Unido e pela Irlanda do Norte.

Há exceção para o caso de brasileiros que passaram pelo Reino Unido e imigrantes que vivem no Brasil ou sejam pais, filhos ou cônjuges de brasileiros.

Neste caso, essas pessoas deverão permanecer em quarentena por 14 dias ao desembarcar em território nacional.