 Conta de luz fica mais barata em janeiro

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que a conta de luz ficará mais barata em janeiro com a mudança da bandeira tarifária de vermelha para amarela.

Com isso, o consumidor pagará no mês de janeiro o equivalente a R$ 1,343 a cada 100 kwh consumidos . Na bandeira vermelha, a tarifa extra aplicada sobre a conta faz com que a energia custe R$ 6,243 para cada 100.

A medida foi tomada em função da previsão de chuvas nos principais reservatórios de água do país durante o mês de janeiro, que irá contribuir para uma maior geração de energia hidrelétrica para o Sistema Nacional Interligado, e consequente queda nos custos.