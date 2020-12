Câmara confirma aumento de 46% no salário de Bruno Covas

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem em definitivo o projeto de lei que aumenta em 46% o salário do prefeito da capital. Foram 34 votos a favor, 17 contra e uma abstenção. A proposta também prevê o reajuste salarial do vice e dos secretários, e já havia sido aprovada em primeira votação na segunda-feira. O texto agora segue para sanção do prefeito Bruno Covas (PSDB).

O reajuste vale a partir de janeiro de 2022 e também provocará o aumento do teto do funcionalismo público municipal. Em efeito cascata, os servidores que já estão nessa faixa mais elevada também poderão ter os seus vencimentos corrigidos para cima.

O salário de Covas passará de R$ 24,1 mil para R$ 35,4 mil. Já o salário do vice, Ricardo Nunes (MDB), passará de R$ 21,7 mil para R$ 31,9 mil enquanto que o dos secretários avança de R$ 19,3 mil para R$ 30,1 mil.

O reajuste foi alvo de críticas de alguns vereadores por ter ocorrido em um ano de contingenciamento de gastos por conta da pandemia de covid-19. A Câmara também aprovou ontem o Orçamento da Prefeitura de São Paulo em 2021, que será de R$ 67,9 bilhões.