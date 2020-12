Argentina libera uso emergencial de vacinas contra covid-19

Já tem brasileiro fazendo as pazes com os “hermanos”: ontem, o órgão regulador de medicamentos da Argentina, chamado Anmat, liberou para uso emergencial a vacina contra a covid-19 Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. Anteontem, a entidade já havia autorizado o uso do imunizante da Pfizer/BioNTech.

No caso da americana, porém, a liberação não vai permitir o início rápido da aplicação da vacina. A Argentina ainda negocia um acordo com a Pfizer, mas segundo o ministro da Saúde, Ginés González García, a conversa não é das melhores. Em entrevista à rádio “El Destape”, ele afirmou que o laboratório estabeleceu novas condições consideradas “inaceitáveis”. O país fez parte da fase 3 de estudos do imunizante, mas, segundo García, as negociações travaram.

Por outro lado, com os russos, tudo já foi combinado. Anteontem, um voo partiu para Moscou para buscar as 300 mil primeiras doses. No total, serão fornecidas 25 milhões de doses – a população total da Argentina é de cerca de 44,5 milhões de pessoas.

O início da campanha de imunização no país sul-americano deve começar entre segunda e terça-feira, segundo apurado pelo jornal “Clarín” com uma fonte no Ministério da Saúde. As primeiras doses já serão distribuídas por todas as províncias do país.

Além da Pfizer/BioNTech e da Sputnik V, o governo da Argentina assinou convênios para o fornecimento de vacinas da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Além disso, também faz parte do consórcio da Covax, organizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Mundo já imunizou 2,81 mi de pessoas

Até ontem, 2,81 milhões de pessoas já haviam sido imunizadas contra a covid-19 pelo mundo. Os dados foram compilados pelo portal Our World in Data. Os Estados Unidos e a China vacinaram, cada um, um milhão de pessoas – o equivalente a, respectivamente, apenas 0,3% e 0,07% de toda a sua população.

Em seguida aparece o Reino Unido, com 500 mil imunizados – correspondente a 0,74% do total de habitantes. A Rússia, cuja atualização mais recente é de 14 de dezembro, vacinou 200 mil pessoas – ou 0,14% dos residentes.

Israel é o quinto país que mais imunizou em número de pessoas, com 71,9 mil, mas é o que atingiu a maior porcentagem de sua população (0,74%). Para fechar a lista, o Canadá, que ontem liberou o uso emergencial da fórmula da Moderna, vacinou 26,2 mil pessoas, igual a 0,07% de toda a nação.