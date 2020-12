Vacina de Oxford chega em fevereiro, diz Fiocruz

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmou ontem que as primeiras doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca chegam no Brasil a partir de 8 de fevereiro.

A data foi divulgada pela presidente do instituto, Nísia Trindade, durante uma audiência na Câmara dos Deputados. A confirmação, porém, prejudica o planejamento do governo federal para o início da campanha de vacinação, já que o Ministério da Saúde contava com a entrega correspondente a 24,7 milhões de doses ainda em janeiro do ano que vem – 15 milhões delas seriam da parceria entre Oxford e AstraZeneca.

A parceria da Fiocruz com os desenvolvedores do imunizante – ainda não protocolado na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para liberação – prevê a compra de IFA (ingrediente farmacêutico ativo), que após recebido será processado e envasado em doses para distribuição e aplicação. O trabalho será feito na fábrica de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro.

Ainda segundo Nísia, o Brasil recebe material para duas milhões de doses até 20 de fevereiro. A partir da terceira semana, a expectativa é produzir 700 mil doses diárias.