São Paulo endurece quarentena no Natal e no Ano-Novo

O estado de São Paulo voltará para a etapa mais dura e restritiva da quarentena durante o período de festas de Natal e do Ano Novo. Entre os dias 25, 26 e 27 de dezembro e entre 1, 2 e 3 de janeiro, toda população será colocada na fase 1-vermelha.

Nestes intervalos, apenas os serviços essenciais terão permissão para funcionar, como hospitais, farmácias, supermercados, padarias, bancos e o transporte público. Já os shoppings, comércio de rua, academias e cinemas deverão ser fechados, assim como bares e restaurantes, que poderão abrir somente para delivery ou drive-thru.

A medida tem por objetivo conter o avanço do novo coronavírus no estado, que registrou nas últimas quatro semanas aumentos nos número de casos (54%), óbitos (34%) e internações (13%). “O Natal está chegando e eu queria muito estar aqui dizendo que a gente vai poder celebrar com nossas famílias, nas ruas, com aglomerações, mas essa não é a realidade e o coronavírus não vai embora no Natal”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn disse que a piora se deu após a maior parte do estado entrar na fase 4-verde, a partir de outubro, quando a população “teve a falsa impressão que isso significava a liberdade e deixou de seguir as regras sanitárias.”

Coordenador-executivo do centro de contingência do estado, João Gabbardo disse que as medidas são necessárias para se “evitar o colapso no atendimento médico” e pediu que as pessoas evitem aglomerações neste fim de ano, sobretudo nas praias, no comércio e em celebrações.

Entidades que representam lojistas, bares e restaurantes criticaram as medidas e disseram que os setores estão sendo punidos pela decisão do governo.

O aperto nas restrições só vale para o Natal e o Ano-Novo. Fora do período de festas, todo o estado permanecerá na fase atual, a 3-amarela – com exceção da região de Presidente Prudente, que entrará na fase 1-vermelha a partir do dia 25 porque está com taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para covid-19 acima de 80%.

A próxima atualização no Plano São Paulo será em 7 de janeiro, mas o governo já adiantou que nenhuma região avançará para a fase 4-verde no primeiro mês de 2021.

RESTRIÇÃO MÁXIMA

Na fase 1-vermelha, só podem funcionar os chamados serviços essenciais, como:

• Saúde – hospitais, clínicas, farmácias, pet shops

• Alimentação – supermercados, padarias, açougues, sacolões, feiras livres

• Logística e abastecimento – transporte público, táxis e carros por aplicativo, postos de combustíveis

• Serviços gerais – bancos, lotéricas, hotéis, bancas de jornal, assistências técnicas

Não podem funcionar:

• Shoppings e lojas de rua

• Bares e restaurantes (só por delivery ou para retirada)

• Academias

• Salões de beleza

• Cinemas, teatros e museus

• Escritórios