Receita Federal abre concurso para vaga temporária de perito

Interessados em participar do concurso da Receita Federal para 56 vagas temporárias de perito no aeroporto de Viracopos, em Campinas, tem entre o dia 13 e 19 de janeiro paga efetuarem suas inscrições.

O concurso é voltado para profissionais com nível superior completo com pelo menos dois anos de experiência na área. O salário inicial é de R$ 3.088,85. Os escolhidos prestarão serviço por dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois anos.

Para se candidatar, o interessado deve encaminhar um e-mail solicitando as documentações necessárias para participar do concurso. O e-mail é [email protected].

O resultado deve ser divulgado até 5 de fevereiro.