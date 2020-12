‘QG da propina’ no Rio de Janeiro fez R$ 50 milhões, diz denúncia

O esquema do “QG da propina” na gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), preso ontem, teria arrecadado mais de R$ 50 milhões nos quatro anos do atual mandato do Executivo carioca. É o que diz o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), que pediu o mesmo valor como indenização em denúncia contra o político e outras 25 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“[O grupo] prosseguiu mesmo após duas operações de busca e apreensão, mesmo sabendo que a investigação estava em curso. Nem assim as atividades cessaram”, disse o subprocurador-geral de Justiça Ricardo Martins.

Uma das fontes de arrecadação, ainda de acordo com o MP-RJ, era a cobrança de um porcentual sobre restos a pagar a empresas que precisavam receber valores da prefeitura. Em troca de serem favorecidas, elas desembolsavam propina calculada em cima desses próprios valores, numa espécie de “ganha-ganha”.

O esquema foi descoberto a partir da delação premiada do doleiro Sérgio Mizrahy, preso no âmbito da operação Câmbio Desligo, um dos desdobramentos da Lava Jato fluminense. Segundo ele, o esquema funcionaria assim: empresas interessadas em trabalhar para o Executivo carioca entregavam cheques ao empresário Rafael Alves, um dos presos na operação de ontem, que faria a ponte com a prefeitura para encaminhar os contratos.

O esquema também funcionaria no caso de empresas com as quais o município tinha dívidas – aqui, o operador mediaria o pagamento. Durante a tarde, Crivella passou por uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio, que manteve a prisão do prefeito e de outros três detidos pela operação. Eles foram levados ao presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense.

Depois, o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) deferiu um pedido defesa do político de habeas corpus. Os advogados argumentaram que não há provas de autorização ou benefício por Crivella das propinas. O prefeito, agora afastado, teve a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

‘Nada a ver com a gente’, diz Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem que a prisão de Crivella não reflete em desgaste para o governo federal. Em conversa com jornalistas, Mourão disse que que o episódio não tem relação com a gestão de Jair Bolsonaro, mesmo que o prefeito tenha sido apoiado pelo presidente nas eleições municipais.

“Isso aí é questão policial, segue o baile, investigação e acabou. Para o governo, não tem impacto nenhum. Tem nada a ver com a gente.” Sobre o apoio de Bolsonaro a Crivella, Mourão reforçou que não há relação entre isso e um possível reflexo na imagem do governo. “A gente apoia tanta candidatura aí. Não tem nada a ver”, disse.