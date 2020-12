‘Pode descer macaca’: Mulher denuncia motorista de táxi por racismo

Uma mulher de 36 anos, identificada como Hilda Maria, registrou recentemente um boletim de ocorrência contra uma motorista de táxi, da cidade de Itapetininga, localizada no interior do estado de São Paulo, após sofrer ataques racistas.

Segundo informações do UOL, a mulher relatou em entrevista que havia embarcado em um táxi compartilhado, mas os comentários ofensivos só foram feitos após os outros passageiros deixarem o veículo e ficarem Hilda e a condutora.

Sobre os ataques, além de dizer que “só pegava preto porque precisava de dinheiro”, a condutora, ao chegar ao local de destino de Maria, complementou: “Pode descer, macaca. Você já chegou ao seu ponto”.

Sem rebater as ofensas, a mulher, que é manicure, deixou o veículo e pegou outro táxi com destino à delegacia, local em que prestou sua denúncia. Com base no boletim, não foi possível identificar a placa do veículo.

Por fim, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi encaminhado ao 2ª Distrito Policial de Itapetininga e registrado como injúria.

Não há novas atualizações até o momento sobre a denúncia.