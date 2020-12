Pandemia própria ameaça plantações de bananas por todo o mundo

No mundo todo, mais de 80 milhões de toneladas de banana nanica são consumidas a cada ano, retiradas de cerca de 5 bilhões de árvores tropicais. Entretanto, esta abundância está ameaçada por uma implacável doença: a TR4 (Tropical Race 4), conhecida como mal-do-Panamá.

“O comércio de bananas depende muito de uma variedade limitada dessas frutas, o que potencializa o impacto das doenças que atingem esta variedade. A TR4 se espalha pelo solo, o que dificulta seu combate e o tratamento às plantas afetadas”, conta o professor de biosistemas Hervé Vanderschuren, da universidade belga KU Leuven. “Este mal pode rapidamente criar uma pandemia, devastando uma parte significativa das plantações pelo mundo”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A TR4 não é novidade para os agricultores: relatada pela primeira vez na Austrália em 1876, ela espalhou-se rapidamente e, ainda pouco conhecida, causou grande estrago em fazendas na Malásia e Indonésia na década de 1990. A disseminação é veloz: os primeiros sinais aparecem nas folhas das plantas, que murcham e ganham coloração amarelada. Nos meses seguintes, a doença já toma conta de um terço das bananeiras ao redor, e consegue exterminar uma plantação inteira em apenas um ano.

Tudo começa com o fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, que pode viver durante décadas no solo agrícola, resistindo à ameaça dos agrotóxicos. Hoje, está presente em nações no mundo todo – em 2019, ele chegou à América Latina, o maior exportador global de bananas.

No momento, as bananas nanicas, tipo mais comum para comércio, não possuem nenhuma resistência ao TR4, e agricultores dispõem de poucos métodos de tratamento. É comum que, quando o fungo ataca parte da plantação, agricultores simplesmente abandonem a área e comecem do zero em outro lote. Especialistas alertam que é apenas uma questão de tempo até não existir mais qualquer pedaço de terra disponível para plantio.

“É por isso que precisamos desenvolver uma abordagem de longa duração para combater o mal-do-Panamá, utilizando diferentes técnicas, como agrosistemas inovadores que garantam solos mais saudáveis – agroflorestas são um exemplo”, propõe Vanderschuren. “Também é possível explorar melhor a diversidade natural das bananas, plantando outras variedades e utilizando táticas de modificação genética para criar frutas resistentes à doença.”

O que é TR4?

Tropical Race 4 é uma doença causada pelo fungo subterrâneo Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Os tipos 1 e 2 afetam poucos gêneros de cultivo; o tipo 3 afeta algumas plantas ornamentais com genes similares aos da banana; já o tipo 4 afeta a maior parte das plantas de cultivo, porém é mais conhecido por sua ameaça à banana nanica — tipo mais popular da fruta ao redor do mundo.

Entrevista Gert H. J. Kema

Diretor do departamento de fitopatologia na Universidade Wageningen, na Holanda, Gert H. J. Kema tira dúvidas sobre o mal-do-Panamá.

Por que a TR4 é tão grave?

Porque a exportação de bananas baseia-se na monocultura de uma variedade muito frágil — as bananas nanicas, que compõem 95% do total exportado. Estas bananas são muito importantes também para o comércio local. Em suma, esta variedade corresponde a cerca de metade do total de bananas existentes no mundo. Dessa forma, o TR4 ameaça a segurança alimentar.

Como é possível combatê-lo?

Prevenindo a entrada do fungo na plantação com uma quarentena rígida. Caso o fungo já esteja no local, lançando mão de diversas táticas para desacelerar sua disseminação. E, acima de tudo, investindo em pesquisa, desenvolvimento e cultivo em laboratório dessas frutas.

Gert H. J. Kema

O que nós já sabemos sobre essa doença?

Nós temos poucos genes da banana já estudados, em comparação com outros produtos. Por exemplo, no trigo, mais de 9 mil diferentes genes já foram identificados. Deles, cerca de 1,2 mil são responsáveis por combater doenças. Nas bananas, menos de 25 genes foram identificados, com apenas dois envolvidos no combate às pragas. Todavia a conscientização já começou, e investimentos já estão sendo feitos para proteger estas plantações – é um bom começo. Mas nós não podemos resolver o problema apenas com um ponto de vista técnico; uma abordagem multidisciplinar é necessária, já que a produção, vendas e consumo de bananas envolvem também questões sociais e econômicas.

O que podemos esperar para o futuro?

A curto prazo, veremos a doença espalhando-se ainda mais na África e na América Latina, ainda com pouco impacto na oferta das frutas. No entanto, os efeitos a longo prazo são dramáticos: menor colheita, menos produção, desemprego. Basta olhar para a situação atual no sudeste asiático: até agora, o mal-do-Panamá era considerado um problema restrito à Ásia. Em 2014, quando se espalhou para o Oriente Médio, ganhou maior atenção. Mas assim que foi detectado em Moçambique e na Colômbia, entramos numa fase de alarme.