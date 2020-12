Abin e Flávio Bolsonaro: ministro defende investigação independente do caso

Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça disse ontem que é necessário “independência” na investigação, determinada pela ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia, sobre a suspeita de utilização da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) na elaboração das estratégias de defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

A ordem da ministra foi dada após a advogada Luciana Pires, da defesa do senador, ter declarado que recebeu instruções do diretor da Abin, Alexandre Ramagem, sobre como agir para inocentar o filho do presidente no caso das rachadinhas.

“É uma investigação que deve seguir com independência por parte das instituições, sendo acompanhadas pela ministra relatora”, disse o Mendonça. “E no âmbito da investigação, essas duas instituições, Poder Judiciário e o Ministério Público Federal, também demandando e cobrando a investigação por parte da Polícia Federal.”

O ministro não comentou se considera preocupante o possível uso de órgãos de governo para favorecer interesses do filho do presidente.