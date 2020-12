IPVA 2021: veja o calendário de pagamento do imposto

O IPVA 201 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) já tem calendário de pagamento definido e seu valor já pode ser consultado pela Internet ou nas agências bancárias.

A consulta pode ser feita nos caixas de autoatendimento, pelo aplicativo do banco no celular ou Internet Banking, usando o número do Renavam.

Pela Internet, o proprietário do carro pode acessar o site da Secretaria da Fazenda estadual e consultar o valor do imposto usando o número do Renavam e a placa do carro.

O imposto começa a ser cobrado no dia 7 de janeiro, com carros que tem placas com final 1.

O proprietário pode pagar em janeiro a cota única com desconto, optar pelo parcelado em três vezes ou pagar em fevereiro, em cota única sem desconto.

A partir de 4 de janeiro, quem quiser poderá ainda antecipar o pagamento do licenciamento obrigatório, independentemente do final de sua placa.

Veja o calendário de vencimento do IPVA 2021