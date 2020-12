IPTU não terá reajuste na cidade de São Paulo em 2021

A Prefeitura de São Paulo deve manter congelado o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para os moradores da capital em 2021. A proposta foi encaminhada pelo governo e consta no relatório final da lei do Orçamento da cidade para o ano que vem.

Desta forma, a maior parte dos contribuintes deve receber boletos no ano que vem com os mesmos valores que foram cobrados neste ano. Mas existem exceções.

Deverá haver reajuste para os imóveis que tiveram valor venal aumentado em 2013, cuja cobrança ainda está sendo parcelado, e para os moradores que deixaram de cumprir as regras para isenções e descontos ou que tiveram atualizações nas suas propriedades, como o aumento da área construída.

