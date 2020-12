IPCA-15: prévia da inflação é a maior em quatro anos

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado prévia da inflação oficial do Brasil, ficou em 1,06% em dezembro, fechando o ano com aumento de 4,23%. A alta anual é a maior desde 2016, quando o acumulado foi de 6,58%.

Os dados de dezembro foram divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O avanço foi puxado, principalmente, pelo setor de alimentação e bebidas, que saltou 2% – no acumulado do ano, avanço chega a 14,36%.Entre os itens que mais encareceram estão batata-inglesa (17,96%), óleo de soja (7%) e carnes (5,53%). Já tomate (-4,68%) e alho (-2,49%) foram as principais quedas.

Nos demais setores considerados – são nove no total –, apenas vestuário teve leve queda em dezembro, de -0,44%. Outros que aumentaram mais expressivamente neste mês foram habitação (1,5%), transportes (1,43%) e artigos de residência (1,35%).

IPCA-15: de olho nos preços

Setor | Dezembro | Acumulado em 2020