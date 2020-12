Geladinha na cadeia: presos são flagrados com 140 latas de cerveja

Dois presos que pretendiam garantir o Natal dos companheiros de cadeia foram pegos no flagra com 146 latas de cerveja em duas sacolas no presídio Frei Damião de Bozzano, na zona oeste do Recife.

As latas foram jogadas durante a noite por cima do muro do complexo penal, e seriam comercializadas dentro das celas com os presos.

De acordo com informações da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, os detentos foram filmados pelas câmeras de segurança do completo no momento em que as latas eram arremessadas sobre o muro, na madrugada de terça-feira.

Os dois presos foram levados para o pavilhão de disciplina da unidade, onde permanecerão durante as investigações do caso. (Com G1)