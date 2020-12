França reabre parcialmente a fronteira com o Reino Unido

A França autorizou, desde meia-noite desta quarta-feira (23), no horário local, a reabertura parcial das fronteiras com o Reino Unido. Pessoas que moram na França poderão retornar ao país desde que apresentem um teste negativo de covid-19, feito 72 horas antes do embarque.

Os caminhões de carga que estavam parados no Reino Unido também poderão entrar no território francês. No entanto, por conta do grande número de veículos na espera, a situação pode demorar para se normalizar.

Desde o último domingo, pelo menos 40 países restringiram as conexões aéreas, terrestres e marítimas com o Reino Unido após a descoberta de uma mutação do novo coronavírus, que pode ser 70% mais contagiosa.

Na tarde de ontem, porém, a Comissão Europeia recomendou que os países do bloco retomassem os voos para “garantir viagens essenciais e evitar interrupções na cadeia de suprimentos”. Os países da União Europeia vão examinar a recomendação e têm autonomia para decidir sobre a retomada dos voos.