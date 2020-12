A tradicional bênção de Natal do papa Francisco não terá público neste ano. O anúncio foi feito pelo Vaticano ontem, após o início de um novo lockdown na Itália.

Com isso, a cerimônia de leitura da “Urbi et Orbi” (em latim, “À cidade de Roma e ao mundo”), será realizada de dentro Sala das Bênçãos do Palácio Apostólico. Normalmente, ela é feita da sacada da Basílica de São Pedro – com a clássica cena em que milhares de pessoas se aglomeram em uma praça para acompanhar o discurso.

Quem quiser acompanhar a oração poderá fazê-lo pela internet, em transmissão a partir das 8h no horário de Brasília. A “Urbi et Orbi” acontece duas vezes ao ano: no Natal e na Páscoa, com uma mensagem que reflete sobre as crises da atualidade. Neste ano atípico, houve discurso também no dia 27 de março, em que o papa falou sobre a pandemia do novo coronavírus.

Houve mudança, ainda, na Missa do Galo, realizada sempre na véspera do feriado que simboliza o nascimento de Cristo. O evento foi antecipado em duas horas, sendo realizado às 15h30 (horário de brasília), para acabar antes do toque de recolher estabelecido no Vaticano.