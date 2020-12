Anvisa e PF investigam venda de vacinas contra a Covid-19 nos camelôs do Rio de Janeiro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia Federal estão investigando a suposta venda de vacinas contra a Covid-19 nos camelôs do Rio de Janeiro.

Essa semana, cariocas postaram nas redes sociais que o produto falso estaria sendo vendido por R$ 50 no comércio popular do bairro de Madureira, na zona norte da cidade.

Segundo o Diário do Rio, a aplicação da tal vacina teria um custo adicional de R$ 10 e já poderia ser feita na hora da compra.

Já estão vendendo vacina em Madureira com direito a certificado. (No camelô)

O seu medo acaba em Madureira, só depende de você,

Kkkkkkkkk 🤦

. pic.twitter.com/EBFJBHhCCs — Giovanni Sandri (@gigio9969) December 20, 2020

De acordo com o UOL, a Anvisa confirmou a investigação, afirmando que qualquer comercialização de vacinas contra a Covid-19 hoje no Brasil é irregular e oriunda de falsificação, dado que ainda não há vacinas autorizadas no país.

"As vacinas que foram importadas estão com as instituições de pesquisa e somente os voluntários selecionados para as pesquisas puderam ser vacinados." – Conclui a agência.