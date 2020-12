Valor do IPVA 2021 já está disponível para consulta em SP

O valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021 para proprietários de veículos do Estado de São Paulo já está disponível para consulta em terminais da rede bancária.

A consulta foi liberada nesta terça-feira e pode ser feita nos caixas 24h, em aplicativos de celular e pelo Internet Banking, usando apenas o número do Renavan.

A consulta pode ainda ser feita diretamente no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com o número do Renavan e a placa do carro.

Neste ano, como nos anteriores, o dono do veículo pode optar por quitar o imposto em cota única, com desconto, ou parcelar o imposto em três vezes, sem desconto. O dono do veículo pode ainda pagar em fevereiro, em cota única, também sem o desconto.

O IPVA 2021 começa a vencer em 7 de janeiro para carros com placa final 1. Confira a tabela com as datas de vencimento.

A partir de janeiro, será possível também antecipar o pagamento do licenciamento, independentemente do final da placa.