Suzane von Richthofen deixou o presídio nesta terça na saidinha de Natal

Condenada por matar os pais em 2002 a golpes de porrete com a ajuda dos irmãos Cravinhos, Susane von Richthofen deixou o presídio na manhã desta terça-feira, juntamente com outros detentos beneficiados pela saidinha do Natal e Ano Novo.

Suzane, que cumpre pena na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, interior de São Paulo, ficará fora da cadeia até o dia 5 de janeiro, quando deve retornar ao presídio.

As saidinhas dos presídios estavam suspensas desde março, época que começou o isolamento social por causa da pandemia de coronavírus.

Outras detentas “famosas”, como Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, e Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, Marcos Matsunaga, também foram beneficiadas.

Só no estado de São Paulo, 33.563 presos foram autorizados a deixarem temporariamente o sistema carcerário para as festas de final de ano.