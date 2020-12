São Paulo endurece a quarentena e só serviços essenciais funcionarão no Natal e Ano Novo

Na luta para conter o avanço da pandemia após as festas de final de ano, o governo de São Paulo determinou nesta terça-feira que apenas serviços essenciais (transporte, saúde, farmácias, mercados e padarias) poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1,2 e 3 de janeiro.

"A gente precisa lembrar que não estamos em um momento de festas, nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas neste momento. São Paulo sempre se diferenciou do resto do Brasil por honrar o seu compromisso de tomar as decisões no momento necessário e é isso que estamos fazendo agora", disse a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen.

O anúncio da volta à fase vermelha do Plano São Paulo (a mais restritiva) foi feito pelos integrantes do Centro de Contingência da Covid-19, na sede do Instituto Butantan, em coletiva realizada nesta terça-feira.

De acordo com dados do governo, São Paulo teve aumento de 34% no número de mortes por covid-19 nas últimas quatro semanas.

Durante a coletiva, foi anunciado ainda que a região de Presidente Prudente foi reclassificada para fase vermelha por tempo indeterminado por conta do aumento dos casos de covid-19 e pela falta de leitos hospitalares para atender à demanda.

O Centro de Contingência anunciou ainda que em janeiro nenhuma região vai passar para a fase verde do plano durante o mês de janeiro.

A próxima reclassificação será feita em 7 de janeiro.