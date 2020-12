Prazo para licenciar carros com placa final 0 vai até dia 31

Moradores de São Paulo com carros placa final 0 que ainda não fizera o licenciamento têm até o último dia útil de dezembro para pagar o imposto obrigatório.

O prazo vale também para proprietários de caminhões com placas final 9 e 0.

Para pagar o licenciamento, basta dirigir-se a uma agência bancária, caixa eletrônico, casa lotérica ou pelo Internet Banking com o número do Renavam e pagar a taxa de R$ 93,87.

Após o pagamento da taxa, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ficará disponível para download nos portais do Detran.SP e Poupatempo. Ele pode ser baixado e impresso em papel sulfite comum.

O motorista que for flagrado com carro sem licenciamento está sujeito a multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e remoção do veículo para o pátio do Detran.