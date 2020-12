Novo mapa mostra a Via Láctea em seus mínimos detalhes

Astrônomos da Agência Espacial Europeia revelaram um impressionante e preciso mapa tridimensional da Via Láctea — a criação lança nova luz sobre a galáxia que carrega nosso sistema solar. Esse atlas eletrônico foi produzido a partir de dados coletados no observatório europeu Gaia, que analisa o céu diariamente desde seu lançamento, em 2013.

No total, 1,8 bilhão de estrelas aparecem no mapa, permitindo pela primeira vez um cálculo preciso da massa total da Via Láctea. “As novas informações do observatório Gaia são um tesouro valioso para a astronomia”, afirma Jos de Brujin, cientista do projeto Gaia na Agência Espacial Europeia.

O que o mapa mostra?

Os dados apresentados no atlas indicam a posição e os movimentos de quase 2 bilhões de estrelas, permitindo medições precisas de estrelas localizadas a mais de 326 anos-luz de nosso sistema solar. O novo mapa pode oferecer pistas sobre a formação deste sistema solar, e a velocidade na qual o universo tem se expandido desde o início dos tempos.