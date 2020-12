Nova cepa do coronavírus tem mais chances de infectar crianças, dizem cientistas

Cientistas acreditam que uma nova cepa do coronavírus que está se espalhando pelo Reino Unido e outras partes do mundo tem mais chances de infectar as crianças, ao contrário das cepas anteriores.

A nova variante do vírus rapidamente se disseminou pelo sul do Reino Unido e segundo os cientistas ela tem uma velocidade de transmissão 70% maior do que as anteriores.

De acordo com o professor e epidemiologista de doenças infecciosas do Imperial College, de Londres, e membro do Grupo de Aconselhamento sobre Novas Ameaças de Vírus Respiratórios (Nervtag), Neil Fergunson, embora os cientistas ainda não tenham estabelecido qualquer tipo de causalidade, os dados demonstram que há indicação de maior propensão de infecção de crianças.

Em virtude das notícias, vários países da Europa optaram por fechar as fronteiras com o Reino Unido até que os cientistas tenham mais dados sobre essa nova cepa do coronavírus.