Mais países impedem acesso do Reino Unido

A descoberta de uma mutação do novo coronavírus, em circulação no Reino Unido, levou mais governos a suspenderem voos à nação europeia. Ontem, Canadá, Argentina, Chile, Colômbia, Rússia, Índia e Peru proibiram idas e vindas aéreas do território britânico.

Desde o fim de semana, já são mais de 40 países com medidas restritivas semelhantes, incluindo Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, França, Irlanda, Itália e Holanda. O Brasil ainda não se manifestou se irá ou não restringir os voos do Reino Unido. Na avaliação do governo, a apresentação do teste PT-PCR negativo já é suficiente para que estrangeiros entrem no país.

Com a região praticamente isolada, cresce a preocupação sobre um possível desabastecimento de alimentos no Reino Unido. A França, além de suspender os voos, fechou as fronteiras marítimas por 48 horas e proibiu serviços de transporte de carga pelo Canal da Mancha, principal ligação do Reino Unido com a União Europeia.

A Sainsbury’s, uma das principais redes de supermercado da Inglaterra, afirmou que há risco desabastecimento de alimentos frescos, como frutas e verduras. Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantiu que os bloqueios só afetam cargas transportadas por caminhões, via balsas, e que a maioria das mercadorias chega por navios.

Johnson disse ainda que conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, e que os dois continuarão coordenando uma resposta à pandemia.

Novo lockdown

No sábado, o governo britânico anunciou que uma nova cepa do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, tem alcançado índice de transmissão até 70% mais rápido.

A nação estabeleceu um novo lockdown em algumas das regiões que registraram aumento mais expressivo de casos. Serviços não-essenciais seguirão fechados até dia 30, quando a medida será reavaliada.

Caminhões que seguiriam de balsa para a França fazem fila em Sellindge, no Reino Unido / Dan Kitwood/Getty Images

OMS estuda gravidade de nova variante do vírus

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou ontem que ainda não há evidências que comprovem que a variante do coronavírus encontrada no Reino Unido aumente a gravidade da doença.

A organização declarou que estuda a nova cepa e que medidas restritivas de precaução, como as aplicadas na nação britânica, são prudentes, mas que a transmissão por essa variante “não está fora de controle”.

“Estamos tentando determinar se há diferença na severidade da doença, se há diferença na produção de anticorpos”, disse a líder técnica da OMS, Maria van Kerkhove.

Tedros lembrou ainda que, mesmo com o início da vacinação contra a covid-19 em vários países, a sociedade deve seguir tomando cuidados para conter o avanço da pandemia. METRO