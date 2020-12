IPTU de São Paulo não terá reajuste em 2021

O relatório final do projeto de lei do Orçamento para a cidade de São Paulo em 2021 suspendeu o reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) previsto para o próximo ano.

Inicialmente, a previsão era de que o reajuste fosse feito com base na inflação acumulada.

Com a decisão do prefeito Bruno Covas, os carnês do IPTU que devem começar a chegar em janeiro devem ter os mesmos valores de 2020.

O texto final do projeto do Orçamento deve ser votado na Câmara Municipal na sessão desta quarta-feira.