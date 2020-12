Detran e Poupatempo fecham no Natal e Ano Novo; veja horários

As unidades do Detran.SP e do Poupatempo estarão fechadas nos dias 25 e 26 para comemoração do Natal, e nos dias 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro, durante as comemorações do Ano Novo.

No dia 24, as unidades estarão atendendo até as 12h.

Em município onde as unidades do Detran funcionam em prefeituras ou delegacias, os horários de atendimento seguem o expediente das autarquias.

O agendamento de serviços presenciais de trânsito são feitos exclusivamente pelo site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).