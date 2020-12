Vereadores de São Paulo aprovam aumento de 46% para prefeito

Os vereadores da capital aprovaram na segunda-feira (21) em primeira discussão projeto de lei que reajusta em 46% o salário do prefeito, passando de R$ 24.175,55 para R$ 35.462. O vice-prefeito e os secretários municipais também terão aumento.

Para que os novos valores entrem em vigor, é necessário que o texto passe ainda por uma segunda votação, prevista para quarta-feira (23).

Se aprovado em definitivo, o reajuste no salário do prefeito (que não é corrigido desde 2012) também permitirá o aumento do teto para o funcionalismo, o que abre a possibilidade para que os servidores públicos que ganham mais de R$ 24,1 mil também elevem o valor dos seus vencimentos.

O projeto prevê que os novos valores deverão ser aplicados só a partir de 1º de janeiro de 2022. A medida pode gerar impacto próximo de R$ 500 milhões por ano, segundo estimativa do gabinete do vereador José Police Neto (PSD), que se opôs ao reajuste.