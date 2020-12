Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí

O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção na noite de domingo e provocou uma série de terremotos na região, de acordo com informações do Instituto Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto de magnitude 4,4 foi registrado no lado sul do vulcão, situado na Big Island, uma das ilhas que compõem o arquipélago.

A Defesa Civil do Havaí emitiu um alerta pedindo aos moradores que permaneçam em suas casas.

A última vez que o Kilauea entrou em erupção foi em 2018, quando mais de 700 casas foram destruídas pela lava e explosões, provocando a evacuação em massa dos moradores da ilha.