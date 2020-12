Verão terá mais chuva e calor na média

As chuvas típicas serão ainda mais intensas no estado de São Paulo nessa temporada de verão, que começou oficialmente às 7h02 de hoje e vai até 20 de março. Em compensação, o calor, também uma característica comum da estação, terá temperaturas apenas dentro da média.

Segundo a Climatempo, o aumento das chuvas na comparação com o verão passado será motivado pelo fenômeno La Niña, caracterizado pela temperatura abaixo do normal no oceano Pacífico. “Isso facilita a organização de convergências de umidade sobre a região Sudeste, o que gera áreas de chuva persistentes”.

Além disso, há a expectativa da passagem de frentes frias pela costa paulista, que “ajudam a formar áreas de instabilidade sobre o interior do continente e provocam chuva generalizada.”

O calor neste verão não será extremo e ficará na média de até 28,8ºC no estado. Nesse último fim de semana da primavera, o sol se fez presente e os termômetros bateram 36ºC ontem em Santos, no litoral. Deu praia, mas também deu aglomeração – o que não pode.