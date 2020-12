'Vacina' contra a Covid-19 é vendida nos camelôs do Rio de Janeiro por R$ 50

Camelôs do bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, estariam vendendo a 'vacina' contra a Covid-19 por R$ 50.

Segundo os usuários do Twitter e do Facebook que fizeram a denúncia, o produto falso conta até com um 'certificado de vacinação'.

De acordo com o Diário do Rio, a aplicação da suposta vacina tem um custo adicional de R$ 10 e já pode ser feita na hora da compra.