Última capital a ir às urnas, Macapá elege Dr. Furlan

Com 55,67% dos votos válidos, Dr. Furlan (Cidadania) foi eleito domingo (20) prefeito de Macapá (AP) ao derrotar no segundo turno o candidato Josiel Alcolumbre (DEM), que obteve 44,33%.

Diferentemente do restante do país, que escolheu em novembro os próximos prefeitos, Macapá só encerrou ontem a sua eleição porque a disputada havia sido adiada na cidade em função dos apagões e da crise energética que afetaram o Amapá no mês passado.

Médico cardiologista, Dr. Furlan nunca ocupou cargo público e será o único prefeito eleito pelo Cidadania a comandar uma capital a partir de 2021.

“Obrigado pela oportunidade de ser prefeito pelos próximos quatro anos. Vamos trabalhar muito pela população, mas de forma especial pelas pessoas mais humildes, como eu sempre disse”, declarou ontem.

Candidato derrotado, Josiel é irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e venceu o primeiro turno da eleição em Macapá, mas levou a virada na disputa final. Nas últimas semanas, Josiel também havia recebido o apoio do presidente Jair Bolsonaro.