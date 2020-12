São Paulo terá 10 milhões de doses de vacina contra covid-19 até 31 de dezembro, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, informou nesta segunda-feira que o estado deve receber na próxima quinta-feira insumos para a produção de mais 5,5 milhões de doses da CoronaVac, vacina do laboratório Sinovac contra a covid-19.

“São Paulo recebe, na véspera do Natal, mais 5,5 milhões de doses da vacina do Butantan, representando o maior lote já desembarcado no Brasil”, disse.

Doria disse ainda que na próxima semana chegam mais 2 carregamentos de insumos, que somados ao estoque do Instituto Butantan, significam um total de 10,8 milhões de doses da vacina.

O governador já havia anunciado que o Plano Estadual de Imunização deve começar em 25 de janeiro.

Nesta quarta-feira, o Instituto Butantan deve divulgar o estudo clínico final da CoronaVac e solicitar à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o pedido de registro definitivo da vacina para uso emergencial.

A vacina foi testada em 16 centros de pesquisa em mais de 12 mil pessoas.