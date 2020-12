São Paulo tem mais um dia de calor intenso e pancadas de chuva

O paulistano deve enfrentar mais um dia de calor intenso no primeiro dia do verão, com a temperatura chegando aos 32ºC no decorrer do dia.

À tarde e no começo da noite, mais uma vez, a cidade deve enfrentar as fortes pancadas de chuva que também são características do verão.

A mínima prevista para esta segunda-feira é de 20ºC.

Outra característica marcante do verão é a incidência de raios UV, que é considerada “extrema” durante todo o período de verão, tornando indispensável o uso de chapéus e protetores solares.