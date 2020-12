Rodízio de carros continua em São Paulo durante o Natal e Ano Novo

Ao contrário dos outros anos, quando o rodízio municipal de veículos foi cancelado durante as festas de final de ano e férias de janeiro, a prefeitura de São Paulo resolveu manter o rodízio de carros em funcionamento durante a semana do Natal e Ano Novo e também nas férias escolares.

A decisão, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, atende recomendação de autoridades de saúde que buscam diminuir o trânsito de carros e pessoas durante a pandemia de covid-19.

A restrição continuará valendo de segunda sexta-feira, seguindo o dígito final das placas, conforme cronograma da CET (C0mpanhia de Engenharia de Tráfego)

A restrição é válida no Centro Expandido da Capital, que compreende, além da região central, as vias do chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf .

A medida também vale para a circulação de veículos pesados e demais restrições – Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).