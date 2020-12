Momento incrível: fotógrafo registra ataque de crocodilo canibal de meia tonelada

Um fotógrafo holandês capturou o momento incrível em que um enorme crocodilo carrega um macho mais jovem antes de comê-lo.

Uma das fotos mostra o voraz macho adulto de meia tonelada cravando seus dentes de dez centímetros no corpo do crocodilo mais jovem. Outra mostra o crocodilo mais jovem gritando em desespero ao ser erguido no ar, pronto para ser carregado e comido.

Reprodução / Mediadrumimages / Jan Butter

O holandês Jan Butter, de 69 anos, fez as imagens no Parque Nacional Kruger, na África do Sul: “Foi a primeira vez que vi algo assim com um crocodilo.” – Declarou.

Segundo o The Sun, é incomum que crocodilos se voltem contra a sua própria espécie. Porém, as vítimas desses ataques geralmente são jovens do sexo masculino, dado que as fêmeas são valorizadas por seus sistemas reprodutivos.