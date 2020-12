Juiz libera venda de bebida em bares de BH e cita efeito do álcool contra a covid-19

Um juiz de Belo Horizonte derrubou a decisão da prefeitura de proibir a venda de bebidas alcoólicas em bares da cidade e citou em despacho o efeito do álcool na luta contra a covid-19.

A decisão foi duramente criticada pelas autoridades de saúde da cidade, que a qualificaram como um “desserviço na luta contra a pandemia”, e a decisão já foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Em seu despacho, o juiz Wauner Batista Ferreira Machado, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, dizia:

“Aliás, para fins de contágio, qual é a diferença entre consumir bebidas alcoólicas e não alcoólicas, estas permitidas? Não é crível que exista uma distinção quanto a isso, na entrada do vírus no corpo humano, através dos olhos ou das vias aéreas (nariz e boca). Aliás, deveria ser o contrário, pois é notório os efeitos do álcool na exterminação do vírus”, defendeu. (Com R7)