Nicette Bruno morre vítima de Covid-19 aos 87 anos

A atriz Nicette Bruno faleceu aos 87 anos na manhã deste domingo (20). Ela estava internada com covid-19 em estado muito grave na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A Nicette Bruno é uma figura tão constante no nosso imaginário desde a infância na televisão que parece que alguém que a gente conheceu se foi. Atriz e figura gigante. Que emanava calor humano em qualquer papel. Estou triste demais. O Brasil está. pic.twitter.com/6K8Px7AYia — Diego Quaglia (@diegoquaglia2) December 20, 2020

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento", diz a nota de divulgação do hospital.

De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (20), o estado de saúde de Nicette “era considerado muito grave”. Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica.

Nicette Bruno passou 10 meses em casa, em isolamento, até que semana passada ela recebeu a visita de um parente que não sabia que estava infectado, transmitindo o coronavírus para ela. Dias depois, Nicette morre. Esse é meu maior medo: me infectar e transmitir pra quem eu amo. — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 20, 2020

Em 2014, seu colega de profissão e marido por mais de 60 anos, Paulo Goulart, faleceu após lutar contra um câncer renal.