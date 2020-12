Caso Madeleine McCann pode ter novas atualizações importantes em breve

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, o pedófilo alemão Christian B, de 43 anos, será interrogado pela polícia em breve.

De acordo com o The Sun, os pais de menina britânica, Kate e Gerry estavam "perplexos" pela demora do interrogatório do acusado.

Reprodução / Divulgação

Christian B está atualmente detido em uma prisão segurança máxima, onde cumpre sete anos por estuprar uma americana de 72 anos na Praia da Luz, em Portugal, em 2005 – onde Madeleine desapareceu dois anos depois. O principal investigador Christian Wolters, explicou como o caso está sendo levado pelas autoridades alemãs.

“Não estamos em contato com a família McCann. Caso contrário, conduzimos nossas investigações conforme necessário. O interrogatório de um acusado geralmente ocorre no final da investigação e, portanto, não é incomum. Quando o acusado será interrogado depende de uma investigação mais aprofundada. Não há um tempo determinado para isso”, explicou.