Trabalhadores recebem nesta sexta-feira segunda parcela do 13º

As empresas têm até esta sexta-feira (18) para efetuar o depósito da segunda parcela do 13º salário na conta dos empregados que trabalham com carteira assinada.

A data final para o pagamento é 20 de dezembro, que cai no domingo, por isso o depósito deve ser feito no último dia útil da semana.

O 13º é pago com base no salário recebido no mês de dezembro para trabalhadores com salário fixo. Quem recebe comissão ou porcentagem tem o 13º pago de acordo com média anual.

O valor da segunda parcela do 13º costuma ser menor do que a primeira. Isso ocorre porque são descontados dessa parcela os impostos e contribuições, como o Imposto de Renda, FGTS e INSS.

O pagamento do 13º deve injetar na economia cerca de 215 bilhões, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).