Supremo volta a proibir álcool após as 20h em São Paulo

Bares, restaurantes e lojas de conveniência estão novamente proibidos de vender bebidas alcoólicas após as 20h no Estado de São Paulo. O STF (Supremo Tribunal Federal) reverteu decisão de segunda-feira obtida pela Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo) no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para a suspensão da medida.

O limite para a venda de álcool foi anunciado na sexta-feira passada pelo Governo do Estado como medida para conter o novo coronavírus. A ocupação de leitos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que era de 42% em novembro, já alcança 61,6%, diz a Secretaria de Saúde.

Mas a medida causou revolta em proprietários de bares e restaurantes, que têm nas bebidas 50% do faturamento. No fim de semana passado, muitos ignoraram a regra e funcionaram normalmente.

O setor foi um dos mais impactados pela crise. A Abrasel-SP calcula que ao menos 30% dos estabelecimentos fecharam as portas desde o início da pandemia. “A Abrasel continua entendendo pela ilegalidade do decreto e prosseguirá com o processo para que a liminar seja restabelecida o quanto antes. A acusação de que os restaurantes são causa de agravamento da pandemia é injusta e inútil, pois o vírus continuará grassando livremente nas festas clandestinas e locais de comércio como o Brás”, disse ontem o presidente da entidade, Percival Maricato.

O decreto prevê o fechamento de bares às 20h, e de lojas de conveniência e restaurantes às 22h. Todos devem respeitar 40% de lotação.