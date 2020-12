Políticos prometem se imunizar nos EUA

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, deve tomar hoje a primeira dose do imunizante desenvolvido pela Pfizer/BioNtech contra o coronavírus. Pence, de 61 anos, faz parte do grupo de risco para a covid-19 e será o primeiro nome mais conhecido a tomar a vacina no país. A ação é interpretada como uma demonstração à população norte-americana de que o imunizante é seguro.

Outra figura pública que deve tomar a dose, mas na próxima semana, é o presidente eleito, Joe Biden. De acordo com membros da sua equipe de transição, o democrata, de 78 anos, receberá a dose publicamente para incentivar a imunização. De acordo com a Casa Branca, os médicos de Donald Trump ainda não decidiram se o atual líder dos EUA deve tomar a vacina. Em outubro, Trump testou positivo para covid-19.

Na Rússia, o líder Vladimir Putin disse que é uma pessoa “respeitadora das leis” e se imunizará assim que possível.