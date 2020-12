Polícia investiga nova pista que pode indicar trajeto feito por Paulo Cupertino

A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma nova pista que pode indicar o trajeto feito por Paulo Cupertino. Desde sua fuga, em 27 de outubro, após ter seu esconderijo descoberto, os oficiais trabalham para remontar o trajeto feito pelo ex-empresário.

De acordo com imagens compartilhadas pelo site UOL, com base em uma reportagem da Record TV, a polícia trabalha para identificar se o homem que aparece nas imagens de uma câmera de segurança de um terminal rodoviário do estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de novembro, é Cupertino.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que as gravações “são alvo de análise pela equipe responsável”.

Além deste trabalho, segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, uma busca foi efetuada no distrito de Liberación, no Paraguai, após uma denúncia de que Paulo estaria escondido em uma fazenda da região.

Até o momento, o ex-empresário, acusado do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, e que adota o nome de Manoel Machado da Silva, continua foragido.