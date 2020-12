Linha de Congonhas sai em 2022

O governo do estado autorizou ontem a retomada das obras para a conclusão da linha 17-Ouro, o monotrilho que vai ligar o aeroporto de Congonhas (zona sul) às redes de metrô e trem da capital. A nova previsão é de que o ramal, inicialmente prometido para 2013, seja inaugurado em 2022.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

As construções foram iniciadas em 2012 e passaram por todo tipo de problemas, como a redução da extensão prevista no plano original, atrasos, falência de empresas participantes do projeto e ações judiciais.

Com 7,7 quilômetros ao longo de oito estações, a linha 17-Ouro terá integrações com a linha 9-Esmeralda da CPTM (trens) na estação Morumbi – em uma de suas pontas –, e também com a linha 5-Lilás do Metrô na estação Campo Belo.