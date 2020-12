Ladrão arrependido devolve carro roubado com carta: “Desculpe, ando meio perdido”

Um ladrão arrependido resolveu devolver o carro e os dois celulares que roubou de um pastor em frente a uma igreja evangélica de Goiânia, e ainda deixou uma carta assinada pedindo desculpas e alegando que andava meio perdido depois que saiu da prisão.

O ladrão, que foi identificado pela carta, se chama João Marcos Landmann, e roubou o pastor na saída do culto.

No dia seguinte, o carro foi encontrado e devolvido. O pastor também recebeu uma ligação de uma mulher querendo devolver os dois celulares roubados. Junto com o aparelho, ele recebeu a carta de João Marcos.

Na carta, ele disse que estava sob efeito de álcool e drogas no dia do crime e pede perdão ao pastor. Diz ainda que está usando tornozeleira eletrônica por crime que praticou no ano passado e não consegue arrumar emprego. “Eu ando meio perdido, não sei o que fazer. Minha vida está uma bagunça”, disse.

Reprodução

A polícia o localizou pela carta e o prendeu nesta quarta-feira. Ele vai enfrentar acusação de roubo e posse de arma de fogo e pode pegar até 10 anos de cadeia.