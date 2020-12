IPVA de São Paulo fica mais barato em 2021; veja tabela

Levantamento feito pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) mostra que a tabela de valore venais dos automóveis usada como base para a cobrança do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021 em São Paulo teve queda de 6,77%, em média.

O levantamento da Fipe analisou preço de 12.046 modelos de carros de todas as marcas. As caminhonetes e utilitários registraram queda de 6,63%, seguida de motos, com queda de 5,52%. Caminhões caíram 5,09% e ônibus e microônibus tiveram queda de 4,89%.

O IPVA pode ser pago em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3% ou parcelado em três vezes, com a primeira parcela sendo paga em janeiro. O proprietário também pode quitar no mês de fevereiro em cota única.

O pagamento é feito em qualquer agência bancária com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Veja o Calendário de vencimento do IPVA 2021