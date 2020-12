IPVA 2021 fica 6,77% mais barato em São Paulo; veja calendário

A desvalorização nos preços dos veículos vai impactar na redução de 6,77% no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2021 no Estado de São Paulo. O imposto é calculado com base nos preços de venda no varejo levantados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) sobre o mês de setembro deste ano.

A tabela com as datas de pagamento foi divulgada na quinta-feira (17). O imposto começa a vencer em 7 de janeiro para quem tem placa final 1 e segue até dia 20 para os demais finais.

O desconto no pagamento à vista é de 3%. A opção é vantajosa se o proprietário tem o dinheiro, já que deixar o valor na poupança, por exemplo, rende menos: 0,12% ao mês. É possível também quitar o imposto em três vezes, mas sem o desconto.

Veículos com mais de 20 anos de fabricação estão isentos da cobrança.

Calendário do IPVA 2021

Vencimento do IPVA para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares.