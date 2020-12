Home office eleva gastos do domicílio em até 25%

Tendência a ser adotada por empresas para além da pandemia, o home office pode encarecer os gastos da casa.

Levantamento realizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) mostra que o “custo trabalho remoto” alavanca em até 25% as despesas, dependendo da quantidade de integrantes da família no sistema. A entidade calcula neste índice gastos como internet, telefone, água, alimentação e energia elétrica. De acordo com a FGV, os itens respondem por 35% das despesas da casa.

A fundação passará a divulgar mensalmente as variações da Cesta Home Office para auxiliar empresas a darem apoio aos trabalhadores em casa. “Estamos vendo muitas empresas fazendo a migração para o home office, e esse movimento acelerou por causa da pandemia, ou seja, é algo definitivo e se tornou mais abrangente. Além disso, existe a lei que regulamenta o trabalho remoto, o que exigirá nova repactuação dos contratos, alinhando custos e responsabilidades. Nossa ideia é auxiliar as empresas nesse processo, para que se planejem melhor”, avalia Bruna Inojosa, coordenadora de produtos FGV.

A lei citada pela pesquisadora é a 13.467, de 2017, que não fala em auxílio financeiro, mas estipula realização de novos contratos e orientação sobre doenças laborais. Somente no funcionalismo público, o Ministério da Economia calcula ter economizado R$ 1 bilhão em cinco meses com o trabalho remoto.

Elas em casa

O Ipea, instituto de pesquisas ligado ao governo federal, divulgou estudo ontem em que revela o perfil do trabalhador remoto do país. De acordo com o levantamento, a maioria é composta por mulheres (56,9%), de cor branca (65%), com ensino superior completo (76%) e idade entre 30 e 39 anos (32%).

O levantamento usa como base os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Covid-19 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada em outubro.

Apesar de representarem apenas 9,6% das pessoas ocupadas do país, os trabalhadores remotos têm alta renda e representam 18,5% do total da massa de rendimentos. METRO