Europa define vacinação para o próximo dia 27

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na quinta-feira (17) nas redes sociais, que a vacinação contra o novo coronavírus nos países do bloco começará entre os dias 27 e 29 de dezembro. A antecipação da imunização, que estava prevista para janeiro, responde às crescentes pressões na União Europeia após o Reino Unido, que está de saída do bloco, ter iniciado sua campanha antes do restante da região.

“É o momento da Europa. Em 27, 28 e 29 de dezembro, a vacinação vai começar em toda a UE. Protegemos nossos cidadãos juntos. Somos mais fortes juntos”, disse von der Leyen em sua página do Twitter.

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) tem reunião marcada na segunda-feira para dar seu parecer sobre o imunizante da Biontech/Pfizer, que já está em uso no Reino Unido, nos EUA, Canadá e Árabia Saudita. A aprovação está prevista para quarta-feira.

A UE já assegurou a compra de 200 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNtech, mas trabalha com a possibilidade de aumentar o volume para 300 milhões.

Ontem, os premiês da Espanha e França, Pedro Sánchez e Jean Castex, respectivamente, entraram em isolamento após contato com o presidente francês, Emmanuel Macron. O líder da França, de 42 anos, foi diagnosticado com covid-19 e apresenta sintomas leves.

EUA avançam em vacinas

Um grupo de cientistas independentes dos Estados Unidos votou ontem a favor da aprovação do uso emergencial da vacina do laboratório Moderna no país. Se a FDA (agência reguladora de medicamento dos EUA) acatar a decisão, a dose será a segunda aprovada nos Estados Unidos.

“Hoje [ontem], o fim da pandemia está próximo”, disse o secretário-assistente da Saúde do país, Brett Giroir, ao dizer que 7,9 milhões de doses da Moderna poderiam ser distribuídas a partir de segunda-feira.